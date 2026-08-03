Подрез успішно стартувала на турнірі у Варшаві

Вероніка Подрез (134) вдало стартувала на турнірі серії WTA 125 у Варшаві. В матчі першого кола шоста сіяна українка обіграла австралійку Єлену Мічич (269).

Матч, який тривав 1 годину і 36 хвилин, завершився з рахунком 6:3, 7:6(4).

За поєдинок Подрез 3 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 3 брейки.

Warsaw T-Mobile Polish Open – WTA 125

Варшава, Польща, хард

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 3 серпня

Вероніка Подрез (Україна) – Єлена Мічич (Австралія) 6:3, 7:6(4)

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє з сильнішою в матчі між Вікторією Грунчаковою (230, Словаччина) та Сюзан Бандеккі (164, Швейцарія).

Нагадаємо, що минулого тижня Подрез встановила особистий рекорд у рейтингу WTA.