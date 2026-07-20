Подрез не зуміла вийти у друге коло турніру WTA в Празі

Вероніка Подрез (140) невдало стартувала на турнірі серії WTA 250 у Празі. У матчі першого кола українка поступилася американці Керол Янг Су Лі (179).

Гра тривала 2 години 19 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 7:5, 2:6.

За поєдинок Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 5 помилок на подачі та 7 брейків.

Livesport Prague Open – WTA 250

Прага, Чехія, хард

Призовий фонд: $283,347

Перше коло, 20 липня

Вероніка Подрез (Україна) – Керол Янг Су Лі (США) 1:6, 7:5, 2:6

Суперниці раніше не зустрічалися. Для Подрез це був лише другий виступ в основній сітці турнірів WTA в кар'єрі.

На турнірі в Празі продовжує виступи інша українка, Дар'я Снігур (54). У стартовому матчі киянка не без проблем обіграла німкеню Еллу Зайдель (103).