Подрез легко вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Португалії

Вероніка Подрез (145) впевнено вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W50 у португальському Елваші. У другому колі перша сіяна українка обіграла представницю Португалії Ангеліну Волощук (353).

Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

За матч Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 5 помилок на подачі та 2 брейки.

ITF W50, Elvas

Елваш, Португалія, хард

Призовий фонд: $40,000

Друге коло, 2 липня

Вероніка Подрез (Україна) – Ангеліна Волощук (Португалія) 6:3, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Подрез зіграє проти переможниці матчу між Матільдою Жорже (285, Португалія) та Хіромі Абе (316, Японія).

Нагадаємо, що в першому раунді турніру в Португалії Подрез легко обіграла "нейтральну" Валерію Савіних (884).