Подрез вдало стартувала на хардовому турнірі в Португалії

Вероніка Подрез (145) вийшла у друге коло турніру серії ITF W50 у португальському Корройош-Сейшалі. На старті змагань третя сіяна українка обіграла француженку Манон Леонард (296).

Гра тривала 1 годину 44 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:4.

За матч Подрез 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 6 помилок на подачі та 3 брейки.

ITF W50, Corroios-Seixal

Корройош-Сейшал, Португалія, хард

Призовий фонд: $40,000

Перше коло, 7 липня

Вероніка Подрез (Україна) – Манон Леонард (Франція) 7:5, 6:4

Суперниці зустрічалися втретє, українка має дві перемоги. У наступному колі змагань Подрез зіграє проти переможниці матчу між Ангеліною Волощук (353, Португалія) та Катаріною Кужмовою (282, Словаччина).

Нагадаємо, що минулого тижня Вероніка дійшла до чвертьфіналу на змаганні аналогічної категорії в португальському Елваші.