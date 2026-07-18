Подрез вдало стартувала у кваліфікації турніру WTA в Празі

Вероніка Подрез (136) не без проблем обіграла 17-річну чешку Терезу Крейчову, яка не має рейтингу, в півфіналі кваліфікації турніру серії WTA 250 у Празі.

Гра тривала 1 годину 49 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:2, 6:1.

За поєдинок Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 16 (!) помилок на подачі та 4 брейки.

Livesport Prague Open – WTA 250

Прага, Чехія, хард

Призовий фонд: $283,347

Півфінал кваліфікації, 18 липня

Вероніка Подрез (Україна) – Тереза Крейчова (Чехія) 3:6, 6:2, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У фіналі кваліфікації Подрез зіграє проти Ріни Сайго (318, Японія).

В основній сітці турніру в Празі заявлена Дар'я Снігур, посіяна під восьмим номером.

Нагадаємо, що поточного тижня Вероніка Подрез встановила особистий рекорд у рейтингу WTA.