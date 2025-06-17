Соболєва і Завацька по-різному стартували на турнірі ITF у Загребі
Анастасія Соболєва
Instagram Анастасії Соболєвої
Анастасія Соболєва (237) і Катаріна Завацька (341) провели стартові матчі турніру серії ITF W75 у хорватському Загребі. Соболєва впевнено перемогла Тену Лукаш (297, Хорватія) за годину 28 хвилин – 6:2, 6:4.
Натомість Завацька за 2 години 50 хвилин поступилася сербці Теодорі Костович з рахунком 7:6(1), 2:6, 3:6.
ITF W75, Zagreb
Загреб, Хорватія, ґрунт
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 17 червня
Анастасія Соболєва (Україна) – Тена Лукаш (Хорватія) 6:2, 6:4
Теодора Костович (Сербія) – Катаріна Завацька (Україна) 6:7(1), 6:2, 6:3
У наступному колі змагань Соболєва зустрінеться з четвертою сіяною аргентинкою Хулією Рієрою (201).
Нагадаємо, що минулого тижня Анастасія Соболєва не змогла пройти перше коло турніру серії WTA 125 в іспанській Валенсії, поступившись іспанці Нурії Паррісас Діас.