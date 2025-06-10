Соболєва поступилася другій сіяній на старті турніру WTA в Іспанії

Анастасія Соболєва (244) не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA 125 в іспанській Валенсії. У стартовому матчі українка поступилася другій сіяній Нурії Паррісас Діас (104, Іспанія).

Поєдинок тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 7:6(5).

У першому сеті Соболєва вела 5:3, у другому була попереду 5:1, однак обидві партії в підсумку програла.

За матч Анастасія не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 2 рази помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

BBVA Open Internacional de Valencia – WTA 125

Валенсія, Іспанія, ґрунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 10 червня

Нурія Паррісас Діас (Іспанія) – Анастасія Соболєва (Україна) 7:5, 7:6(5)

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Паррісас Діас зустрінеться зі співвітчизницею Ане Мінтегі Дель Ольмо (717).

Нагадаємо, що минулого тижня Соболєва не змогла пройти стартовий раунд основної сітки турніру аналогічної категорії у хорватській Макарській.