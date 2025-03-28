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Олійникова з камбеком вийшла у чвертьфінал 75-тисячника в Бразилії

Станіслав Матусевич — 28 березня 2025, 13:54
Олійникова з камбеком вийшла у чвертьфінал 75-тисячника в Бразилії
Олександра Олійникова
btu.org.ua

Олександра Олійникова (297) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W35, що проходить у бразильскій Вакарії.

У матчі другого кола українка зустрічалася з четвертою сіяною Катінкою фон Дайхманн (156, Ліхтенштейн). Матч тривав дві години, Олійникова перемогла з рахунком 3:6, 6:1, 6:4.

За гру Олександра зробила 8 брейків та 6 разів віддала свою подачу.

ITF W75, Vacaria
Вакарія, Бразилія, грунт (зал)
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 27 березня

Олександра Олійникова (Україна) – Катінка фон Дайхманн (Ліхтенштейн) 3:6, 6:1, 6:4

Тенісистки зустрічалися вперше. У чвертьфіналі Олійникова зіграє проти Деспіни Папаміхаїл (255, Греція). 

Раніше повідомлялося, що Єлизавета Котляр вийшла у півфінал 35-тисячника у турецькій Анталії.

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