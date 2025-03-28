Котляр вийшла у півфінал 35-тисячника в Анталії

Єлизавета Котляр (855) вийшла у півфінал турніру серії ITF W35, що проходить у турецькій Анталії.

У чвертьфіналі українка зустрічалася з третьою сіяною угоркою Амаріссою Тот (301). За рахунку 4:6, 6:3 суперниця відмовилася від продовження боротьби.

Котляр за гру 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 5 помилок на подачі та 6 брейків.

ITF W35, Antalya

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $35,000

Чвертьфінал, 28 березня

Єлизавета Котляр (Україна) – Амарісса Тот (Угорщина) 4:6, 6:3, відмова Тот

Це була перша зустріч тенісисток. У півфіналі Котляр зіграє проти переможниці матчу між росіянкою Алісою Октябрьовою (597) та 14-річною чешкою Яною Ковачковою (1155).

Нагадаємо, напередодні Котляр обіграла у матчі другого кола турніру в Анталії чешку Лауру Самсон (338)