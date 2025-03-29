Олійникова не змогла вийти в фінал турніру ITF у Бразилії

Олександра Олійникова (297) не змогла вийти у фінал турніру серії ITF W75, що проходить у бразильскій Вакарії.

У півфінальному матчі українка зустрічалася з першою сіяною Леолією Жанжан (122, Франція). Француженка перемогла за 1 годину 46 хвилин з рахунком 6:4, 6:3.

Олійникова за гру 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 1 брейк. На рахунку її суперниці 2 ейси, 2 помилки на подачі та 4 брейки.

ITF W75, Vacaria

Вакарія, Бразилія, грунт (зал)

Призовий фонд: $60,000

Півфінал, 29 березня

Леолія Жанжан (Франція) – Олександра Олійникова (Україна) 6:4, 6:3

Тенісистки зустрічалися вперше. У фіналі Жанжан зіграє з Франческою Джонс (125, Велика Британія).

Олійникова, незважаючи на поразку, у понеділок підніметься на найвищу позицію в кар'єрі у рейтингу й посяде 265 місце.

Нагадаємо, напередодні Олійникова перемогла з камбеком у чвертьфіналі грекиню Деспіну Папаміхаїл.