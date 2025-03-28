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Олійникова з черговим камбеком вийшла у півфінал 75-тисячника в Бразилії

Станіслав Матусевич — 28 березня 2025, 20:52
Олійникова з черговим камбеком вийшла у півфінал 75-тисячника в Бразилії
Олександра Олійникова
btu.org.ua

Олександра Олійникова (297) вийшла у півфінал турніру серії ITF W75, що проходить у бразильскій Вакарії.

У чвертьфінальному матчі українка зустрічалася з Деспіною Папаміхаїл (255, Греція). Олійникова перемогла за 2 години 25 хвилин з рахунком 3:6, 6:4, 6:2.

Цікаво, що Олександра поступалася 3:6, 0:4, але змогла переломити хід гри, взявши 11 геймів поспіль.

Олійникова за гру не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 1 помилка на подачі та 5 брейків.

ITF W75, Vacaria
Вакарія, Бразилія, грунт (зал)
Призовий фонд: $60,000
Чвертьфінал, 28 березня

Олександра Олійникова (Україна) – Деспіна Папаміхаїл (Греція) 3:6, 6:4, 6:2

Тенісистки зустрічалися вперше. У півфіналі Олійникова зіграє з переможницею пари Леолія Жанжан (122, Франція) – Габріела Се (485, Бразилія).

Нагадаємо, що напередодні Олійникова перемогла у матчі другого кола також з камбеком Катінку фон Дайхманн з Ліхтенштейну.

ITF Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

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