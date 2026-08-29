Костюк, Калініна і Ястремська отримали стартових суперниць на US Open
Марта Костюк
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Марта Костюк (11), Ангеліна Калініна (49) та Даяна Ястремська (112) після завершення кваліфікації на US Open дізналися своїх перших суперниць у першому колі основної сітки. Наші тенісистки за жеребом зіграють із переможницями відбіркових змагань.
Костюк стартуватиме матчем проти австралійки Сторм Гантер (169). В єдиному очному поєдинку у 2020 році перемогу здобула українка.
Калініна зіграє з японкою Хімено Сакацуме (144). Раніше спортсменки не перетиналися на корті.
Суперницею Ястремської стане італійка Лукреція Стефаніні (119), тенісистки одна з одною не зустрічалися.
US Open-2026 стартує у неділю, 30 серпня.
Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна та ще троє українок отримали опоненток по першому колу американського мейджору.