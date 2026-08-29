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Костюк, Калініна і Ястремська отримали стартових суперниць на US Open

Станіслав Матусевич — 29 серпня 2026, 00:21
Костюк, Калініна і Ястремська отримали стартових суперниць на US Open
Марта Костюк
Getty Images

Марта Костюк (11), Ангеліна Калініна (49) та Даяна Ястремська (112) після завершення кваліфікації на US Open дізналися своїх перших суперниць у першому колі основної сітки. Наші тенісистки за жеребом зіграють із переможницями відбіркових змагань.

Костюк стартуватиме матчем проти австралійки Сторм Гантер (169). В єдиному очному поєдинку у 2020 році перемогу здобула українка.

Калініна зіграє з японкою Хімено Сакацуме (144). Раніше спортсменки не перетиналися на корті.

Суперницею Ястремської стане італійка Лукреція Стефаніні (119), тенісистки одна з одною не зустрічалися.

US Open-2026 стартує у неділю, 30 серпня.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна та ще троє українок отримали опоненток по першому колу американського мейджору.

US Open Марта Костюк Даяна Ястремська

Марта Костюк

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