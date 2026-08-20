Третя та восьма ракетки світу вилетіли в 1/8 фіналу Мастерсу в Цинциннаті

Німець Александр Звєрєв (3) та австралієць Алекс де Мінор (8) не зуміли подолати бар'єр 1/8 фіналу на Мастерсі в Цинциннаті.

Звєрєв у статусі першого сіяного несподівано програв американцю Томмі Полу (24) – 6:4, 6:7(6), 4:6. Александр мав матч-пойнт на тай-брейку другой партії, а у третій був попереду 4:2, і все-таки в підсумку поступився.

Де Мінор не впорався з французом Артуром Фісом (21) – 3:6, 4:6. Фіс став першим представником своєї країни, який за один сезон дійшов до чвертьфіналів усіх північноамериканських Мастерсів (Індіан-Веллс, Маямі, Монреаль, Цинциннаті).

Cincinnati Open – АТР 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

1/8 фіналу, 19 серпня

Томмі Пол (США) – Александр Звєрєв (Німеччина) 4:6, 7:6(6), 6:4

Артур Фіс (Франція) – Алекс де Мінор (Австралія) 6:3, 6:4

У чвертьфінальних поєдинках Фіс зіграє з аргентинцем Тьяго Тіранте (50), який впорався з чехом Якубом Меншиком (16) – 5:7, 6:4, 6:4.

Суперником Пола стане Флавіо Коболлі (10). Італієць також у трьох сетах переміг Рафаеля Ходара (11, Іспанія) з рахунком 4:6, 7:6(3), 6:3.

Нагадаємо, що напередодні у третьому колі Мастерсу в Цинциннаті зачохлив ракетку "нейтральний" Даніїл Медведєв (7).