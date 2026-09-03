Четверта ракетка світу вилетів з US Open на стадії другого кола

Четверта ракетка світу з Канади Фелікс Оже-Альяссім несподівано програв "нейтральному" Карену Хачанову (50) у другому колі US Open.

Гра тривала 3 години 19 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(5), 3:6, 2:6, 2:6.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Друге коло, 3 вересня

Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – Карен Хачанов (-) 7:6(5), 3:6, 2:6, 2:6

Суперники зустрічалися вп'яте, Хачанов здобув третю перемогу.

Зауважимо, що минулого сезону Оже-Альяссім дійшов на US Open до півфіналу.

Це друга втрата серед представників топ-10 на американському мейджорі. У першому колі турнір залишив 39-річний серб Новак Джокович (5).