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17-річний син Г'юїтта не зміг створити другу поспіль сенсацію у Вашингтоні

Станіслав Матусевич — 30 липня 2026, 22:29
17-річний син Г'юїтта не зміг створити другу поспіль сенсацію у Вашингтоні
Круз Г'юїтт
Getty images

17-річний Круз Г'юїтт (612), син австралійської експершої ракетки світу Ллейтона Г'юїтта, не зумів вийти у чвертьфінал турніру серії АТР 500 у Вашингтоні. Він поступився першій ракетці своєї країни Алексу де Мінору (6).

Гра тривала одну годину і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

Mubadala DC Open – АТР 500
Вашингтон, США, хард
Призовий фонд: $2,469,450
Друге коло, 30 липня

Алекс де Мінор (Австралія) – Круз Г'юїтт (Австралія) 6:2, 6:3

У чвертьфіналі змагань де Мінор зіграє з Брендоном Накашимою (33, США).

Нагадаємо, що у першому колі турніру у Вашингтоні Г'юїтт вперше в кар'єрі виграв матч на турнірах рівня АТР, несподівано перемігши американця Маркоса Гірона (85). Перед цим Круз подолав кваліфікацію.

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