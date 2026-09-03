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13 ракетка світу зазнав нищівного розгрому від "лакі-лузера" з другої сотні рейтингу на US Open

Станіслав Матусевич — 3 вересня 2026, 00:19
13 ракетка світу зазнав нищівного розгрому від лакі-лузера з другої сотні рейтингу на US Open
Рафаель Ходар
Getty images

19-річний перспективний іспанець Рафаель Ходар (13) зазнав сенсаційної розгромної поразки у першому колі US Open від китайця Бу Юньчаокете (124), що потрапив до основної сітки турніру як "лакі-лузер".

Гра тривала 1 годину 49 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 1:6, 1:6.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло, 2 вересня

Рафаель Ходар (Іспанія) – Бу Юньчаокете (Китай) 2:6, 1:6, 1:6

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Юньчаокете зіграє проти сильнішого в матчі між Фабіаном Марожаном (63, Угорщина) та Майклом Чженом (107, США).

Юньчаокете із сьомої спроби виграв дебютний матч в основній сітці турнірів Grand Slam.

Нагадаємо, що шоста ракетка світу італієць Флавіо Коболлі створив вражаючий камбек у стартовому поєдинку на US Open.

US Open Рафаель Ходар

Рафаель Ходар

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