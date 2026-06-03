Коболлі забезпечив чисто італійський півфінал Ролан Гаррос у чоловіків

Представник Італії Флавіо Коболлі (14) переміг канадця Фелікса Оже-Альяссіма (6) і став третім півфіналістом Ролан Гаррос у чоловіків.

Гра тривала 3 години 26 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Чвертьфінал, 3 червня

Флавіо Коболлі (Італія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Суперники зустрічалися вчетверте, італієць переміг у всіх матчах. У наступному поєдинку Коболлі зіграє з одним із співвітчизників: або з Маттео Берреттіні (105), або з Маттео Арнальді (104). Це буде перший в історії італійський півфінал на турнірах Grand Slam.

Нагадаємо, що у першому півфіналі зустрінуться чех Якуб Меншик (27) та німець Александр Звєрєв (3).