Коболлі забезпечив чисто італійський півфінал Ролан Гаррос у чоловіків
Флавіо Коболлі
Представник Італії Флавіо Коболлі (14) переміг канадця Фелікса Оже-Альяссіма (6) і став третім півфіналістом Ролан Гаррос у чоловіків.
Гра тривала 3 години 26 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Чвертьфінал, 3 червня
Флавіо Коболлі (Італія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
Суперники зустрічалися вчетверте, італієць переміг у всіх матчах. У наступному поєдинку Коболлі зіграє з одним із співвітчизників: або з Маттео Берреттіні (105), або з Маттео Арнальді (104). Це буде перший в історії італійський півфінал на турнірах Grand Slam.
Нагадаємо, що у першому півфіналі зустрінуться чех Якуб Меншик (27) та німець Александр Звєрєв (3).
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