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Перед очима з'являлися плями: четверта ракетка світу – про виліт у другому колі US Open від "нейтрального" Хачанова

Микола Літвінов — 4 вересня 2026, 11:42
Перед очима з'являлися плями: четверта ракетка світу – про виліт у другому колі US Open від нейтрального Хачанова
Фелікс Оже-Альяссім
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Четверта ракетка світу з Канади Фелікс Оже-Альяссім після вильоту з US Open у другому колі від "нейтрального" тенісиста Карена Хачанова (50) заявив, що вперше у своєму житті почувався так жахливо під час поєдинку.

Його слова передає BBC.

"Після півтора сетів я просто погано почувався: у мене крутилася голова, перед очима з'являлися плями, і я не міг прийти до тями. Я думав, що, можливо, це мине, але цього не сталося.

Я ніколи раніше не відчував нічого подібного. У мене бували судоми, я відчував втому під кінець матчів, але це було нормально. Це було трохи ненормально, адже за останні кілька днів не було жодних ознак, як і сьогодні вранці".

Зазначимо, що Оже-Альяссім зазнав поразки від Хачанова із рахунком 7:6(5), 3:6, 2:6, 2:6.

Таким чином, шальки терезів історії їхніх протистоянь похилилися на бік "нейтрального", оскільки тепер у нього 3 звитяги в 5 зустрічах. Канадець у минулому сезоні дійшов на US Open до півфіналу.

US Open Фелікс Оже-Альяссім

Фелікс Оже-Альяссім

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