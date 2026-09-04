Перед очима з'являлися плями: четверта ракетка світу – про виліт у другому колі US Open від "нейтрального" Хачанова

Четверта ракетка світу з Канади Фелікс Оже-Альяссім після вильоту з US Open у другому колі від "нейтрального" тенісиста Карена Хачанова (50) заявив, що вперше у своєму житті почувався так жахливо під час поєдинку.

Його слова передає BBC.

"Після півтора сетів я просто погано почувався: у мене крутилася голова, перед очима з'являлися плями, і я не міг прийти до тями. Я думав, що, можливо, це мине, але цього не сталося.



Я ніколи раніше не відчував нічого подібного. У мене бували судоми, я відчував втому під кінець матчів, але це було нормально. Це було трохи ненормально, адже за останні кілька днів не було жодних ознак, як і сьогодні вранці".