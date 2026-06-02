Італійський день на Ролан Гаррос: визначилися останні чвертьфіналісти турніру

В ніч на 2 червня в Парижі визначилася друга четвірка півфіналістів Ролан Гаррос. Троє з них: Маттео Берреттіні (105), Маттео Арнальді (104) та Флавіо Коболлі (14) представляють Італію, і лише Фелікс Оже-Альяссім (6) із Канади.

Берреттіні переміг аргентинця Хуана Мануеля Черундоло (56) – 6:3, 7:6(2), 7:6(6), ставши став найбільш низькорейтинговим тенісистом із 2007 року, який вийшов у чвертьфінал у Парижі. Це перший вихід у цю стадії змагань для Маттео на турнірах Grand Slam з часів US Open-2022.

Далі Берреттіні зіграє проти співвітчизника і тезки Арнальді, який за 5 з половиною годин створив вражаючий камбек у матчі проти американця Френсіса Тіафо (22). Рахунок зустрічі 7:6(5), 6:7(5), 3:6, 7:6(3), 6:4, причому в четвертому сеті італієць програвав 1:4 з двома брейками. Берреттіні та Арнальді раніше не проводили очних матчів.

Коболлі достаньо впевнено обіграв американця Закарі Швайду – 6:2, 6:3, 6:7(3), 7:6(5) і вдруге після минулорічного Вімблдона дістався до чвертьфіналу Слему, де зіграє з Оже-Альяссімом.

Канадець у найшвидшому матчі дня переміг чилійця Алехандро Табіло (36) із рахунком 6:3, 7:5, 6:1. Фелікс став третім чинним тенісистом не з Європи, який зумів дстатися до чвертьфіналів на всіх турнірах Grand Slam після японця Кеї Нішікорі та австралійця Алекса де Мінора. Коболлі переміг Оже-Альяссіма у всіх трьох очних матчах.

Чвертьфінальні пари чоловіків на Ролан Гаррос

Александр Звєрєв (Німеччина) – Рафаель Ходар (Іспанія)

Якуб Меншик (Чехія) – Жуан Фонсека (Бразилія)

Маттео Берреттіні (Італія) – Маттео Арнальді (Італія)

Флавіо Коболлі (Італія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада)

Поєдинки відбудуться 3-4 червня.

Нагадаємо, що напередодні визначилися всі чвертьфіналістки в жіночому одиночному розряді.