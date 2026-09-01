731 ракетка світу обіграв представника топ-40 у своєму дебютному матчі на турнірах Grand Slam

731 ракетка світу американець Себастьян Горзни сенсаційно переміг бельгійця Рафаеля Колліньйона (38) у першому колі US Open.

Гра тривала 4 години і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 7:6(9).

Матч проти Колліньйона став для Горзни дебютним в основній сітці турнірів Grand Slam. Вайлд-кард на US Open він отримав, вигравши спеціальний відбір серед тенісистів, які виступають за американські університети.

Поєдинок розтягнувся на два дні через дощ. У вирішальній партії Горзни відіграв 5 матч-пойнтів суперника й дотиснув його на тай-брейку до 10 очок.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло, 31 серпня

Себастьян Горзни (США) – Рафаель Колліньйон (Бельгія) 3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 7:6(9)

У наступному колі змагань Горзни зіграє проти Даніїла Медведєва (8, -).

Себастьян став найбільш низькорейтинговим тенісистом, який здобув перемогу в основній сітці US Open із 2012 року, коли американець Деніс Новіков виграв матч у статусі 1098 ракетки світу.

Нагадаємо, що третій номер світового рейтингу іспанець Карлос Алькарас успішно повернувся на корт на US Open після чотирьох місяців лікування від травми.