Сагдієва завоювала найбільший парний титул у кар'єрі

Станіслав Матусевич — 8 лютого 2026, 12:58
Аніта Сагдієва і Лія Каратанчева
btu.org.ua

Українська тенісистка Аніта Сагдієва разом із болгаркою Лією Каратанчевою стали переможницями парного турніру серії ITF W50 в американському Орландо.

У вирішальному матчі за 1 годину і 1 хвилину українсько-болгарський дует з рахунком 6:3, 6:4 обіграв пару Таїса Педретті (Бразилія)/Ноелія Себальос (Болівія).

ITF W50, Orlando
Орландо, США, хард
Призовий фонд: $40,000
Фінал парного розряду, 7 лютого

Аніта Сагдієва (Україна)/Лія Каратанчева (Болгарія) – Таїса Педретті (Бразилія)/Ноелія Себальос (Болівія) 6:3, 6:4

22-річна Сагдієва провела 16 парний фінал у своїй кар'єрі й здобула 12 титул, який став найбільшим для українки.

Нагадаємо, що 8 лютого фінал одиночного розряду на турнірі ITF W75 у французькому Андрезьє-Бутеон проведе Вероніка Подрез. Її суперницею стане росіянка Юлія Авдєєва.

