Сагдієва завоювала найбільший парний титул у кар'єрі
Українська тенісистка Аніта Сагдієва разом із болгаркою Лією Каратанчевою стали переможницями парного турніру серії ITF W50 в американському Орландо.
У вирішальному матчі за 1 годину і 1 хвилину українсько-болгарський дует з рахунком 6:3, 6:4 обіграв пару Таїса Педретті (Бразилія)/Ноелія Себальос (Болівія).
Аніта Сагдієва (Україна)/Лія Каратанчева (Болгарія) – Таїса Педретті (Бразилія)/Ноелія Себальос (Болівія) 6:3, 6:4
22-річна Сагдієва провела 16 парний фінал у своїй кар'єрі й здобула 12 титул, який став найбільшим для українки.
Нагадаємо, що 8 лютого фінал одиночного розряду на турнірі ITF W75 у французькому Андрезьє-Бутеон проведе Вероніка Подрез. Її суперницею стане росіянка Юлія Авдєєва.