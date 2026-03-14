Чемпіон Теніс

Овчаренко не зумів виграти дебютний титул у парному розряді челенджера

Станіслав Матусевич — 14 березня 2026, 16:11
Овчаренко не зумів виграти дебютний титул у парному розряді челенджера
Олександр Овчаренко
ФТУ

Український тенісист Олександр Овчаренко разом із болгарином Петром Нестеровим стали фіналістами турніру серії челенджер у грецькому Херсоніссосі. У вирішальному матчі вони поступилися першому сіяному дуету Міхаель Гертс (Бельгія)/Тьягу Перейру (Португалія).

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 4:6, 5-10.

Овчаренко і Нестеров виконали 3 ейси, припустилися 1 подвійної помилки та зробили 3 брейки. Абсолютно ідентичні цифри й у суперників.

ITC Crete Challenger ATP Challenger 50
Херсоніссос, Греція, хард
Призовий фонд: €56,700
Фінал парного розряду, 14 березня

Міхаель Гертс (Бельгія)/Тьягу Перейру (Португалія) – Олександр Овчаренко (Україна)/Петр Нестеров (Болгарія) 3:6, 6:4, 10-5

24-річний Овчаренко вперше в кар'єрі зіграв у фіналі челенджеру. На його рахунку 13 парних титулів рівня ITF. Останній з них він здобув у серпні в італійській Лезі.

Олександр Овчаренко

