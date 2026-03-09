Колб здобула 11 парний титул у кар'єрі

Українська тенісистка Надія Колб разом із марокканкою Ясмін Каббаж стали чемпіонками парного турніру серії ITF W35 у грецькому Іракліоні. У фінальному матчі вони розгромили перших сіяних, дует Катаріна Хобгарскі (Німеччина)/Ніна Варжова (Словаччина).

Гра тривала 57 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

ITF W35, Heraclion

Іракліон, Греція, грунт

Призовий фонд: $30,000

Фінал, 8 березня

Надія Колб (Україна)/Ясмін Каббаж (Марокко) – Катаріна Хобгарскі (Німеччина)/Ніна Варжова (Словаччина) 6:2, 6:1

33-річна Колб зіграла 38 парний фінал ITF у своїй кар'єрі й здобула 11 титул. Зазначимо, що Надія вперше тріумфувала з жовтня 2023 року і вперше зробила це не зі своєю сестрою Мариною.

Нагадаємо, що Людмила Кіченок не зуміла вийти у чвертьфінал парного турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.