Колб здобула 11 парний титул у кар'єрі

Станіслав Матусевич — 9 березня 2026, 13:17
Надія Колб
WTA

Українська тенісистка Надія Колб разом із марокканкою Ясмін Каббаж стали чемпіонками парного турніру серії ITF W35 у грецькому Іракліоні. У фінальному матчі вони розгромили перших сіяних, дует Катаріна Хобгарскі (Німеччина)/Ніна Варжова (Словаччина).

Гра тривала 57 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

ITF W35, Heraclion
Іракліон, Греція, грунт
Призовий фонд: $30,000
Фінал, 8 березня

Надія Колб (Україна)/Ясмін Каббаж (Марокко) – Катаріна Хобгарскі (Німеччина)/Ніна Варжова (Словаччина) 6:2, 6:1

33-річна Колб зіграла 38 парний фінал ITF у своїй кар'єрі й здобула 11 титул. Зазначимо, що Надія вперше тріумфувала з жовтня 2023 року і вперше зробила це не зі своєю сестрою Мариною.

Нагадаємо, що Людмила Кіченок не зуміла вийти у чвертьфінал парного турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

ITF парний розряд Надія Колб

Надія Колб

