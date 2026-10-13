Для старту турніру це був хороший виступ: Ястремська – про перемогу над першою ракеткою Іспанії
Українська тенісистка Даяна Ястремська (103) оцінила перемогу в поєдинку першого кола турніру WTA 1000 в Ухані проти іспанки Крістіни Букси (38).
У післяматчевому коментарі на корті вона заявила, що були складні погодні умови. Одеситка задоволена своїм виступом і не має завищених очікувань.
"Вітер був дуже непередбачуваним. У першому сеті я грала справді дуже добре та й у другому теж досить непогано. Але це перша гра, і потрібно адаптуватися до умов. Так, було непросто, але для старту турніру це був хороший виступ.
Загалом усе було добре. Насправді в мене немає жодних особливих очікувань. Я просто намагаюся грати, отримувати задоволення та рухатися день за днем. Найважливіше – це залишатися здоровою", – сказала Ястремська.
Зазначимо, що Даяна здобула перемогу над першою ракеткою Іспанії у трьох партіях. У другому колі вона зіграє проти Іви Йович (11).
Це буде перше очне протистояння між тенісистками. Американка пропускала перший раунд турніру.