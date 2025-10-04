Українська правда
Дві українки дізналися перших суперниць в основній сітці турніру в Ухані

Станіслав Матусевич — 4 жовтня 2025, 12:52
Марта Костюк (28) і Даяна Ястремська (31) отримали суперниць по першому колу турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані. Змагання відбудуться з 6 по 12 жовтня.

Костюк у стартовому раунді зустрінеться з дванадцятою сіяною чешкою Кароліною Муховою (15). Тенісистки грали між собою в 1/8 фіналу нещодавнього US Open, тоді сильнішою виявилася Мухова.

Переможниця поєдинку в другому колі турніру в Ухані протистоятиме сильнішій у парі Магдалена Френх (46, Польща) – Вероніка Кудерметова (30, -).

Ястремська стартуватиме матчем проти 37-річної німкені Лаури Зігмунд (53). Та, хто виграє, у другому раунді зустрінеться з п'ятою ракеткою світу, "нейтралкою" Міррою Андрєєвою.

Нагадаємо, що Марта Костюк зупинилася на стадії 1/8 фіналу на турнірі серії WTA 1000 в Пекіні поточного тижня.

