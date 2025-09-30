Українська правда
Стародубцева програла шостий матч поспіль

Станіслав Матусевич — 30 вересня 2025, 12:06
Стародубцева програла шостий матч поспіль
Юлія Стародубцева
Andre Ferreira / FFT

Юлія Стародубцева (86) без шансів поступилася угорській тенісистці Далмі Гальфі (97) на старті турніру серії WTA 125 у китайському Сучжоу.

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 2:6.

За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та не реалізувала жодного брейк-пойнту з 5. Її суперниця виконала 6 ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Suzhou Open WTA 125
Сучжоу, Китай, хард
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 30 вересня

Далма Гальфі (Угорщина) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:2

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Гальфі зіграє проти представниці Казахстану Юлії Путінцевої (63).

Стародубцева програла уже шостий матч поспіль і з наступного тижня залишить топ-100 світового рейтингу.

Нагадаємо, що минулого тижня Юлія Стародубцева поступилася австралійці Айлі Томлянович (94) у першому колі престижного турніру в Пекіні.

Юлія Стародубцева

