Стародубцева програла шостий матч поспіль

Юлія Стародубцева (86) без шансів поступилася угорській тенісистці Далмі Гальфі (97) на старті турніру серії WTA 125 у китайському Сучжоу.

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 2:6.

За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та не реалізувала жодного брейк-пойнту з 5. Її суперниця виконала 6 ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Suzhou Open – WTA 125

Сучжоу, Китай, хард

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 30 вересня

Далма Гальфі (Угорщина) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:2

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Гальфі зіграє проти представниці Казахстану Юлії Путінцевої (63).

Стародубцева програла уже шостий матч поспіль і з наступного тижня залишить топ-100 світового рейтингу.

Нагадаємо, що минулого тижня Юлія Стародубцева поступилася австралійці Айлі Томлянович (94) у першому колі престижного турніру в Пекіні.