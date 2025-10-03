Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Стародубцева зіграє з росіянкою на старті кваліфікації престижного турніру в Ухані

Станіслав Матусевич — 3 жовтня 2025, 17:29
Стародубцева зіграє з росіянкою на старті кваліфікації престижного турніру в Ухані
Юлія Стародубцева
Getty Images

Юлія Стародубцева (86) дізналася першу суперницю у кваліфікації турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані. Українка зустрінеться з росіянкою Поліною Кудерметовою (76).

Суперниці раніше не грали між собою. Матч відбудеться 4 жовтня, орієнтовно об 11:00 за київським часом. 

Переможниця поєдинку в фіналі кваліфікації протистоятиме сильнішій у парі Сюзан Ламенс (57, Нідерланди) та Кімберлі Біррелл (85, Австралія).

Змагання основної сітки турніру в Ухані відбудуться з 6 по 12 жовтня. Україну там представлятимуть Марта Костюк (28) та Даяна Ястремська (31).

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева знаходиться на серії з шести поразок поспіль.

Кудерметова Ухань Юлія Стародубцева WTA 1000

Юлія Стародубцева

Стародубцева програла шостий матч поспіль
Програти сет з 4:0 та віддати гру: Стародубцева вилетіла з престижного турніру в Пекіні
Одна українка стартує на престижному турнірі в Пекіні 25 вересня: відомий час
Без Світоліної та з Костюк, яка набрала форму: прев'ю турніру серії WTA 1000 в Пекіні
Чотири українки отримали перших суперниць на престижному турнірі в Пекіні

Останні новини