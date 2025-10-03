Стародубцева зіграє з росіянкою на старті кваліфікації престижного турніру в Ухані

Юлія Стародубцева (86) дізналася першу суперницю у кваліфікації турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані. Українка зустрінеться з росіянкою Поліною Кудерметовою (76).

Суперниці раніше не грали між собою. Матч відбудеться 4 жовтня, орієнтовно об 11:00 за київським часом.

Переможниця поєдинку в фіналі кваліфікації протистоятиме сильнішій у парі Сюзан Ламенс (57, Нідерланди) та Кімберлі Біррелл (85, Австралія).

Змагання основної сітки турніру в Ухані відбудуться з 6 по 12 жовтня. Україну там представлятимуть Марта Костюк (28) та Даяна Ястремська (31).

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева знаходиться на серії з шести поразок поспіль.