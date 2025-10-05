Дві українки 6 жовтня проведуть стартові матчі на престижному турнірі в Ухані
Даяна Ястремська і Людмила Кіченок вийдуть на корт 6 жовтня на турнірі серії WTA 1000 в китайському Ухані.
Ястремська (31) у першому колі одиночного розряду зустрінеться з 37-річною німкенею Лаурою Зігмунд (53). Раніше тенісистки грали між собою 3 рази, неодмінно перемагала українка.
Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес стартують у парному розряді змагань. Їхніми першими суперницями стане п'ятий сіяний дует Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).
Розклад матчів українок в Ухані на 6 жовтня
06:00. Даяна Ястремська (Україна) – Лаура Зігмунд (Німеччина), корт 2, 1-м запуском.
09:00*. Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди), корт 3, 3-м запуском, після матчу Младенович/Чжан – Аояма/Букша.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом
Де дивитися матчі
Трансляція турніру в Ухані в Україні не здійснюється. Офіційним транслятором змагання є канал Sky Sports Tennis.
Нагадаємо, що Людмила Кіченок і Еллен Перес поступилися другим сіяним італійкам Сарі Еррані/Жасмін Паоліні у другому колі турніру аналогічної категорії в Пекіні.