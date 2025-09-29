Українська правда
Кіченок і Перес програли другим сіяним у парному розряді в Пекіні

Станіслав Матусевич — 29 вересня 2025, 08:43
Кіченок і Перес програли другим сіяним у парному розряді в Пекіні
Людмила Кіченок
Getty images

Людмила Кіченок разом з Еллен Перес без шансів поступилися другим сіяним італійкам Сарі Еррані/Жасмін Паоліні у другому колі парних змагань на турнірі серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала лише 53 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 0:6.

За матч Кіченок і Перес 3 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 1 брейк. Їхні суперниці не виконували ейсів, 1 раз помилилися на подачі та зробили 5 брейків.

China Open WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Друге коло парного розряду, 29 вересня

Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) 6:3, 6:0

У наступному раунді змагань Еррані та Паоліні зіграють із сильнішими в матчі між Каміллою Рахімовою (-)/Лаурою Зігемунд (Німеччина) та Ері Ходзумі (Японія)/Фан Сьєн Ву (Тайвань).

Нагадаємо, що у стартовому матчі турніру в Пекіні Кіченок і Перес обіграли дует Жаклін Крістіан (Румунія)/Лейла Фернандес (Канада).

Людмила Кіченок

