Кіченок подолала перше коло парного розряду на турнірі в Дубаї

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик успішно стартували на турнірі серії WTA 1000 у Дубаї, ОАЕ, обігравши дует Мію Като (Японія)/Фанні Штоллар (Угорщина).

Гра тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

За поєдинок Кіченок і Кравчик 8 разів подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок і 3 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 3 рази помилилися на подачі та зробили 2 брейки.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Перше коло парного розряду, 15 лютого

Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Мію Като (Японія)/Фанні Штоллар (Угорщина) 6:4, 6:4

У наступному колі змагань україно-американський дует зіграє проти сильніших у матчі між восьмими сіяними Крістіна Букша (Іспанія)/Ніколь Меліхар (США) та Варвара Грачова (Франція)/Софія Кенін (США).

Нагадаємо, що поточного тижня Людмила Кіченок у парі з сестрою Надією поступилися на старті турніру аналогічної категорії в катарській Досі.