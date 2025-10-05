Українська правда
Станіслав Матусевич — 5 жовтня 2025, 17:05
Дві українки отримали перших суперниць у парі на турнірі в Ухані
Людмила Кіченок
Марта Костюк і Людмила Кіченок зіграють у парному розряді на турнірі серії WTA 1000 в китайському Ухані. Українки отримали суперниць по першому колу турніру.

Костюк виступить у парі з сербкою Ольгою Данилович. У стартовому матчі вони зіграють проти шостого сіяного дуету Го Ханьюй (Китай)/Александра Панова (-).

Марта в дорослій кар'єрі жодного разу не грала разом з Ольгою. Однак у 2017 році вони разом виграли юніорський парний US Open.

Кіченок та австралійка Еллен Перес у першому колі поміряються силами з п'ятими сіяними Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Змагання в Ухані відбудуться з 6 по 12 жовтня.

Нагадаємо, що на турнірі аналогічної категорії в Пекіні Марта Костюк завершила боротьбу в 1/8 фіналу одиночного розряду, а в парі не виступала.

Марта Костюк

