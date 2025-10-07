Переможниця турніру в Пекіні знялася зі змагань в Ухані: відома причина

Американка Аманда Анісімова (4), переможниця турніру серії WTA 1000 у Пекіні, не виступить на змаганнях аналогічної категорії в Умані через травму.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA-туру.

Причиною зняття Анісімової називається пошкодження литкового м'яза лівої ноги, на яке тенісистка скаржилася ще під час турніру в Пекіні. Під час нього Аманда провела одразу три непрості трисетові поєдинки.

Замість американки в Ухані виступить її співвітчизниця, 17-річна Іва Йович (39). Вона посіла місце четвертої сіяної Анісімової в основній сітці, тому розпочне турнір одразу з другого кола матчем проти Джессіки Бузас Манейро (47, Іспанія).

Нагадаємо, що у фінальному матчі турніру в Пекіні Аманда Анісімова обіграла чешку Лінду Носкову (17).