Соболєва та Завацька з різним ступенем успішності стартували на турнірі ITF у Трнаві
Катаріна Завацька
WTA
Анастасія Соболєва (225) та Катаріна Завацька (264) по-різному стартували на турнірі серії ITF W75 у словацькій Трнаві.
Соболєва за 1 годину 33 хвилини впевнено перемогла нідерландку Аріанне Хартоно (188) з рахунком 6:2, 6:2.
Завацька натомість за 1 годину 56 хвилин поступилася іншій представниці Нідерландів, другій сіяній Аранчі Рус (103) – 2:6, 3:6.
ITF W75, Trnava
Трнава, Словаччина, грунт
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 13 травня
Анастасія Соболєва (Україна) – Аріанне Хартоно (Нідерланди) 6:2, 6:2
Аранча Рус (Нідерланди) – Катаріна Завацька (Україна) 6:2, 6:3
У наступному колі змагань Соболєва зустрінеться з першою сіяною угоркою Далмою Галфі (95).
Нагадаємо, що на турнірі аналогічної категорії у хорватському Загребі Олександра Олійникова впевнено подолала перше коло змагань.