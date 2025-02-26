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Снігур програла на старті турніру ITF у Трнаві

Станіслав Матусевич — 26 лютого 2025, 19:34
Снігур програла на старті турніру ITF у Трнаві
Дар'я Снігур
Getty images

Українська тенісистка Дар'я Снігур (127) поступилася Номі Ноха Акуге (237, Німеччина) у першому колі турніру ITF W75, який проходить у словацькій Трнаві.

Німкеня, яка пройшла кваліфікацію, за 1 годину 17 хвилин перемогла з рахунком 6:2, 7:5.

Українка за гру 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. На рахунку її суперниці 5 ейсів, жодної помилки на подачі та 5 брейків.

ITF W75 Trnava 2
Альтенкірхен, Німеччина, хард (зал)
Призовий фонд – $60 000
Перше коло, 26 лютого
Нома Ноха Акуге (Німеччина) – Дар'я Снігур (Україна) 6:2, 7:5

Це була третя зустріч суперниць і друга перемога Ноха Акуге. У наступному колі змагань німкеня зустрінеться зі Штефані Вагнер (415, Німеччина).

Нагадаємо, що 16 лютого Снігур поступилася росіянці Юлії Авдєєвій у фіналі турніру аналогічної категорії у німецькому Альтенкірхені.

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