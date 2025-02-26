Снігур програла на старті турніру ITF у Трнаві

Українська тенісистка Дар'я Снігур (127) поступилася Номі Ноха Акуге (237, Німеччина) у першому колі турніру ITF W75, який проходить у словацькій Трнаві.

Німкеня, яка пройшла кваліфікацію, за 1 годину 17 хвилин перемогла з рахунком 6:2, 7:5.

Українка за гру 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. На рахунку її суперниці 5 ейсів, жодної помилки на подачі та 5 брейків.

ITF W75 Trnava 2

Альтенкірхен, Німеччина, хард (зал)

Призовий фонд – $60 000

Перше коло, 26 лютого

Нома Ноха Акуге (Німеччина) – Дар'я Снігур (Україна) 6:2, 7:5

Це була третя зустріч суперниць і друга перемога Ноха Акуге. У наступному колі змагань німкеня зустрінеться зі Штефані Вагнер (415, Німеччина).

Нагадаємо, що 16 лютого Снігур поступилася росіянці Юлії Авдєєвій у фіналі турніру аналогічної категорії у німецькому Альтенкірхені.