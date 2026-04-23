Завацька впевнено вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Швейцарії

Станіслав Матусевич — 23 квітня 2026, 20:50
Катаріна Завацька (237) легко вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W75 у швейцарському К'яссо, розгромивши місцеву спортсменку Ельзу Бонеллі, яка не має рейтингу.

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:3.

За поєдинок Завацька не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 9 помилок на подачі та 2 брейки.

ITF W75, Chiasso
К'яссо, Швейцарія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 23 квітня

Катаріна Завацька (Україна) – Ельза Бонеллі (Швейцарія) 6:0, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Завацька зіграє з другою сіяною італійкою Лізою Пігато (149).

Нагадаємо, у першому колі Катаріна обіграла в непростому матчі марокканку Ясмін Каббаж (353).

