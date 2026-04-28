15-річна Скляр провела дебютний матч в основній сітці 100-тисячника ITF

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр (1030) не зуміла здобути перемогу в дебютному для себе матчі в основній сітці турніру серії ITF W100 у німецькому Вісбадені. В матчі першого кола Скляр поступилася бельгійці Єлін Вандромм (189).

Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 4:6.

У другій партії українка вела 4:2, однак програла чотири гейми поспіль.

За поєдинок Скляр 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 6 брейків.

ITF W100, Wiesbaden

Вісбаден, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $100,000

Перше коло, 28 квітня

Поліна Скляр (Україна) – Єлін Вандромм (Бельгія) 4:6, 4:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що Скляр потрапила до основної сітки турніру через кваліфікацію, у фіналі якої розгромила 34-річну болгарку Ізабеллу Шинікову (361).