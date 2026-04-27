15-річна Скляр пройшла кваліфікацію на стотисячнику ITF, розгромивши більш ніж удвічі старшу суперницю

Станіслав Матусевич — 27 квітня 2026, 16:23
Поліна Скляр
btu.org.ua

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр (1030) вийшла в основну сітку турніру серії ITF W100 у німецькому Вісбадені, розгромивши в фіналі кваліфікації 361 ракетку світу 34-річну Ізабеллу Шинікову з Болгарії.

Гра тривала лише 54 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 6:1.

За поєдинок Скляр 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 2 помилки на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.

ITF W100, Wiesbaden
Вісбаден, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $100,000
Фінал кваліфікації, 27 квітня

Поліна Скляр (Україна) – Ізабелла Шинікова (Болгарія) 6:1, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. Перша опонентка Скляр в основній сітці визначиться пізніше, після завершення всіх матчів кваліфікації. 

Зазначимо, що напередодні, в півфіналі попередніх змагань, Поліна обіграла 260 ракетку світу Саду Нахіману з Бурунді. Ці дві перемоги є найбільш рейтинговими в кар'єрі Скляр.

Раніше повідомлялося, що 14-річна Софія Бєлінська дійшла до півфіналу другого у своїй кар'єрі професійного турніру.

ITF Поліна Скляр

14-річна українка вийшла у півфінал другого в кар'єрі професійного турніру

