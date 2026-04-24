Завацька без шансів програла другій сіяній у чвертьфіналі турніру ITF у Швейцарії

Станіслав Матусевич — 24 квітня 2026, 19:40
Завацька без шансів програла другій сіяній у чвертьфіналі турніру ITF у Швейцарії
Катаріна Завацька
Катаріна Завацька (237) програла у чвертьфіналі турніру серії ITF W75 у швейцарському К'яссо другій сіяній італійці Лізі Пігато (149).

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 2:6.

За поєдинок Завацька не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів і не помилялася на подачі та зробила 7 брейків.

ITF W75, Chiasso
К'яссо, Швейцарія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Чвертьфінал, 24 квітня

Ліза Пігато (Італія) – Катаріна Завацька (Україна) 6:2, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, у першому колі турніру в К'яссо Катаріна обіграла в непростому матчі марокканку Ясмін Каббаж (353), а в другому раунді легко перемогла місцеву тенісистку Ельзу Бонеллі, яка не має рейтингу.

ITF Катаріна Завацька

Катаріна Завацька

