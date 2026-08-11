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Світоліна – Швьонтек: де дивитися онлайн трансляцію півфіналу турніру в Торонто

Станіслав Матусевич — 11 серпня 2026, 18:03
Світоліна – Швьонтек: де дивитися онлайн трансляцію півфіналу турніру в Торонто
Еліна Світоліна
Getty Images

У середу, 12 серпня, перша ракетка України Еліна Світоліна проведе півфінальний матч турніру серії WTA 1000 в Торонто проти польської тенісистки Іги Швьонтек.

Поєдинок відбудеться на Центральному корті арени Sobeys Stadium у Торонто о 22:00 за київським часом.

В Україні трансляція буде доступна на каналі Setanta Sports+ та ОТТ-платформі Setanta Sports.

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Світоліна вдруге зіграє у півфіналі в Торонто. У 2017 році одеситка стала чемпіонкою змагань.

Швьонтек уперше дійшла до цієї стадії відкритої першості Канади. На шляху до півфіналу полька в матчі 1/8 фіналу здолала іншу українку, Марту Костюк.

В семи очних зустрічах між Світоліною та Швьонтек чотири перемоги на рахунку Іги. Однак у поточному сезоні Еліна двічі обігравала майбутню суперницю: у чвертьфіналі "тисячника" в Індіан-Веллсі та у півфіналі турніру цієї ж категорії в Римі. У столиці Італії зрештою українка стала чемпіонкою.

Нагадаємо, що у стартовому для себе другому колі змагань Світоліна у важкому матчі перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (63), у третьому раунді розгромила "нейтральну" Анастасію Потапову (27), в 1/8 фіналу обіграла американку Аманду Анісімову (10), а у чвертьфіналі розібралася з "нейтральною" Єкатериною Александровою (19).

Еліна Світоліна Торонто Іга Швьонтек

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