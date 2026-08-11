Світоліна не вважається фавориткою півфінального матчу турніру в Торонто проти Швьонтек

Перша ракетка України Еліна Світоліна розглядається аутсайдеркою півфінального матчу турніру серії WTA 1000 в Торонто проти польської тенісистки Іги Швьонтек.

Букмекерські контори оцінюють перемогу Світоліної коефіцієнтом 2.85. На успіх Швьонтек можна поставити за 1.42.

Найбільш вірогідним рахунком за сетами вважається 2:0 на користь Іги (коефіцієнт – 2.05). На 2:1 – 3.80. Перемога Еліни 2:0 – 5.00, а 2:1 – 5.66.

В семи очних зустрічах між Світоліною та Швьонтек чотири перемоги на рахунку польки. Однак у поточному сезоні Еліна двічі обігравала майбутню суперницю: у чвертьфіналі "тисячника" в Індіан-Веллсі та у півфіналі турніру цієї ж категорії в Римі. У столиці Італії зрештою українка стала чемпіонкою.

Нагадаємо, що у стартовому для себе другому колі змагань Світоліна у важкому матчі перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (63), у третьому раунді розгромила "нейтральну" Анастасію Потапову (27), в 1/8 фіналу обіграла американку Аманду Анісімову (10), а у чвертьфіналі розібралася з "нейтральною" Єкатериною Александровою (19).