Калініна успішно подолала перше коло на турнірі в Гамбурзі

Ангеліна Калініна (56) вийшла у друге коло турніру серії WTA 250 у Гамбурзі. Друга сіяна українка перемогла іспанку Кейтлін Кеведо (101).

Гра тривала 1 годину 59 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:4.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 9 подвійних помилок та 8 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 6 брейків.

MSC Hamburg Ladies Open – WTA 250

Гамбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $246,388

Перше коло, 20 липня

Ангеліна Калініна (Україна) – Кейтлін Кеведо (Іспанія) 7:5, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі Калініна зіграє з сильнішою в матчі між Марією Лурдес Карле (231, Аргентина) та Юле Німаєр (566, Німеччина).

Нагадаємо, що на турнірі в Празі аналогічної категорії успішно стартувала інша українка, Дар'я Снігур (54).