Калініна успішно подолала перше коло на турнірі в Гамбурзі
Ангеліна Калініна
WTA
Ангеліна Калініна (56) вийшла у друге коло турніру серії WTA 250 у Гамбурзі. Друга сіяна українка перемогла іспанку Кейтлін Кеведо (101).
Гра тривала 1 годину 59 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:4.
За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 9 подвійних помилок та 8 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 6 брейків.
MSC Hamburg Ladies Open – WTA 250
Гамбург, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $246,388
Перше коло, 20 липня
Ангеліна Калініна (Україна) – Кейтлін Кеведо (Іспанія) 7:5, 6:4
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі Калініна зіграє з сильнішою в матчі між Марією Лурдес Карле (231, Аргентина) та Юле Німаєр (566, Німеччина).
Нагадаємо, що на турнірі в Празі аналогічної категорії успішно стартувала інша українка, Дар'я Снігур (54).