Сачко пройшов кваліфікацію і зіграє в основній сітці челенджера у Тьонвілі

Український тенісист Віталій Сачко (384) пройшов кваліфікацію та вийшов до основної сітки турніру серії ATP Challenger Tour 75 у французькому Тьонвілі. У фіналі кваліфікації він переміг француза Етьєнна Донне (733).

Матч тривав 1 годину 31 хвилину і завершився з рахунком 7:5, 6:2 на користь українця.

Сачко 3 рази подав навиліт, припустився 3 подвійних помилок та зробив 5 брейків. На рахунку суперника 4 ейси, 8 помилок на подачі та 2 брейки.

Thionville Open – ATP Challenger Tour 75

Тьонвіль, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: €91,250

Фінал кваліфікації, 3 березня

Віталій Сачко (Україна) – Етьєнн Донне (Франція) 7:5, 6:2

Це була перша зустріч суперників. Опонент Віталія у стартовому колі основної сітки турніру визначиться пізніше у понеділок, 3 березня, після завершення всіх матчів кваліфікації.

Нагадаємо, що минулого тижня Сачко подолав кваліфікацію на турнірі аналогічної категорії у швейцарському Лугано, але програв у першому раунді основних змагань.