Сачко подолав кваліфікацію на челенджері у Лугано

Український тенісист Віталій Сачко (388) пройшов кваліфікацію та вийшов до основної сітки турніру серії ATP Challenger Tour 75 у швейцарському Лугано. У фіналі кваліфікації він легко переміг француза Тома Паріса (456, Франція).

Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3 на користь українця.

Сачко 2 рази подав навиліт, припустився 1 подвійної помилки та зробив 4 брейки. На рахунку суперника 2 ейси, 2 помилки на подачі та жодного брейку.

4° Città di Lugano – ATP Challenger Tour 75

Лугано, Швейцарія, хард (зал)

Призовий фонд: €91,250

Фінал кваліфікації, 24 лютого

Віталій Сачко (Україна) – Том Паріс (Франція) 6:1, 6:3

Це була перша зустріч суперників. Опонент Віталія у стартовому колі основної сітки турніру визначиться пізніше у понеділок, 24 лютого, після завершення всіх матчів кваліфікації.

Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі АТР Сачко у порівнянні з минулим тижнем втратив 2 позиції та перебуває на 388 місці.