Алькарас штампує досягнення: визначилися фіналісти турніру в Токіо

Стали відомі обидва фіналісти турніру серії АТР 500, який проходить в японському Токіо. Перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас зіграє проти американця Тейлора Фрітца (5).

Алькарас не без складнощів за 2 години 10 хвилин переміг норвежця Каспера Рууда (12) із рахунком 3:6, 6:3, 6:4. Цей виграш став 275-м у кар'єрі іспанця на рівні АТР-туру, і Карлосу знадобилося для цього досягнення найменше матчів в історії – 338.

Алькарас проведе свій 10 фінал у сезоні й спробує здобути 8 титул.

Фрітц без проблем і втрачених подач обіграв співвітчизника Дженсона Бруксбі (86) – 6:4, 6:3. Тейлор втретє цього року вийшов у фінал, у попередніх двох (Штутгарт, Істборн) він завойовував титули.

Алькарас і Фрітц зустрінуться між собою вчетверте. Три перемоги на рахунку іспанця, однак останній поєдинок, який відбувся минулого тижня на Кубку Лейвера, виграв американець.

Нагадаємо, що напередодні визначилася сітка престижного виставкового турніру Six Kings Slam 2025, в якому в середині жовтня візьмуть участь і Алькарас, і Фрітц.