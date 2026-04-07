Алькарас і Сіннер стартували з упевнених перемог на Мастерсі в Монте-Карло

Дві перші ракетки світу, іспанець Карлос Алькарас та італійєць Яннік Сіннер, легко виграли свої стартові матчі на Мастерсі в Монте-Карло. Обидва тенісисти через високий посів починали змагання з другого кола.

Чинний чемпіон турніру Алькарас обіграв аргентинця Себастьяна Баеса (65) з рахунком 6:1, 6:3. Для нього це 14 перемога поспіль на грунті, рахуючи минулий рік.

Сіннер розібрався з французом Юго Умбером (34) – 6:3, 6:0. Яннік виграв свої останні 14 матчів на турнірах АТР 1000.

Rolex Monte-Carlo Masters – АТР 1000

Монте-Карло, грунт

Призовий фонд: $6,309,095

Друге коло, 7 квітня

У наступному колі змагань Алькарас зіграє проти переможця матчу між Томасом Мартіном Етчеверрі (30, Аргентина) та Теренсом Атманом (45, Франція). Сіннер посперечається з сильнішим у грі Франсіско Черундоло (19, Аргентина) – Томаш Махач (53, Чехія).

Нагадаємо, що син знаменитого футболіста дійшов до фіналу турніру серії АТР 250 у Г'юстоні.