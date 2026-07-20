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Соболєва вдало стартувала на стотисячнику в Австрії

Станіслав Матусевич — 20 липня 2026, 20:48
Соболєва вдало стартувала на стотисячнику в Австрії
Анастасія Соболєва
Arata Yamaoka

Анастасія Соболєва (206) вийшла у друге коло турніру серії WTT W100 в австрійському Амштеттені. Третя сіяна українка обіграла німкеню Джину Марі Діттманн (486).

Поєдинок тривав 1 годину 53 хвилини і завершився з рахунком 5:7, 6:2, 6:1.

За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.

WTT W100, Amstetten
Амштеттен, Австрія, грунт
Призовий фонд: $100,000
Перше коло, 20 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Джина Марі Діттманн (Німеччина) 5:7, 6:2, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Соболєва залишила топ-200.

Анастасія Соболєва WTT

Анастасія Соболєва

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