Соболєва вдало стартувала на стотисячнику в Австрії
Анастасія Соболєва
Arata Yamaoka
Анастасія Соболєва (206) вийшла у друге коло турніру серії WTT W100 в австрійському Амштеттені. Третя сіяна українка обіграла німкеню Джину Марі Діттманн (486).
Поєдинок тривав 1 годину 53 хвилини і завершився з рахунком 5:7, 6:2, 6:1.
За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.
WTT W100, Amstetten
Амштеттен, Австрія, грунт
Призовий фонд: $100,000
Перше коло, 20 липня
Анастасія Соболєва (Україна) – Джина Марі Діттманн (Німеччина) 5:7, 6:2, 6:1
Суперниці раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Соболєва залишила топ-200.