19-річна Котляр уперше виграла матч на турнірі рівня WTA 125
19-річна Єлизавета Котляр (450) вийшла у друге коло турніру серії WTA 125 у румунському Тиргу-Муреші. На старті основної сітки змагань українка, яка подолала кваліфікацію, обіграла італійку Далілу Спітері (341).
Гра тривала 2 години 43 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 6:3, 6:2.
За поєдинок Котляр не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 6 помилок на подачі та 4 брейки.
Єлизавета Котляр (Україна) – Даліла Спітері (Італія) 5:7, 6:3, 6:2
Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У наступному колі Котляр зіграє з Мією Рістич (224, Сербія).
Звитяга над Спітері стала для Єлизавети першою в основній сітці турнірів рівня WTA 125.
Нагадаємо, що Котляр у травні здобула дебютну перемогу на турнірі WTA 250 в Рабаті, де отримала вайлд-кард в основу.