19-річна Котляр уперше виграла матч на турнірі рівня WTA 125

19-річна Єлизавета Котляр (450) вийшла у друге коло турніру серії WTA 125 у румунському Тиргу-Муреші. На старті основної сітки змагань українка, яка подолала кваліфікацію, обіграла італійку Далілу Спітері (341).

Гра тривала 2 години 43 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 6:3, 6:2.

За поєдинок Котляр не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 6 помилок на подачі та 4 брейки.

Axeria Open – WTA 125

Тиргу-Муреш, Румунія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 28 липня

Єлизавета Котляр (Україна) – Даліла Спітері (Італія) 5:7, 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У наступному колі Котляр зіграє з Мією Рістич (224, Сербія).

Звитяга над Спітері стала для Єлизавети першою в основній сітці турнірів рівня WTA 125.

Нагадаємо, що Котляр у травні здобула дебютну перемогу на турнірі WTA 250 в Рабаті, де отримала вайлд-кард в основу.