Світоліна: З задоволенням зіграла б із Гаелем у міксті на US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна перед стартом на турнірі у Вашингтоні розповіла, чому вирішила розпочати виступи на харді у столиці США та поділилася, чи планує зіграти з чоловіком Гаелем Монфісом у міксті на US Open.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Я дуже рада бути тут. Уже кілька років я не грала у Вашингтоні, але в мене завжди залишалися максимально приємні спогади і про цей турнір, і про його організацію. Тут справді добре, тож я щаслива розпочати американську хардову серію саме у Вашингтоні. Думаю, для мене було правильним рішенням зіграти тут, адже це чудова можливість знову увійти в ігровий ритм перед великими турнірами в Торонто, Цинциннаті та, звичайно, Нью-Йорку. Я завжди намагаюся дивитися на ситуацію позитивно. Попереду ще багато турнірів і матчів", – сказала Світоліна.

Еліна хотіла б виступити у змішаному парному розряді з Гаелем Монфісом на майбутньому US Open, однак не знає, чи отримає їхня пара вайлд-кард.

"М и б із задоволенням зіграли. Подивимося, тому що наразі рейтинг Гаеля не такий високий, як нам би хотілося, тож зачекаємо, можливо, на вайлд-кард або ще щось. Побачимо. Зараз формат також трохи змінився порівняно з минулим роком, тому подивимося. Сподіваюся, нам вдасться зіграти. Якщо ні – значить, ні. Таке життя".

На турнірі у Вашингтоні Світоліна, посіяна під другим нмоером, стартує з другого кола. 30 липня українка зіграє з ексросіянкою, а нині представницею Узбекистану Поліною Кудерметовою.