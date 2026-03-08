Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна – про важку перемогу над Зігемунд: Не очікувала іншого від Лаури

Станіслав Матусевич — 8 березня 2026, 12:10
Світоліна – про важку перемогу над Зігемунд: Не очікувала іншого від Лаури
Еліна Світоліна
btu.org.ua

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала важку перемогу над німкенею Лаурою Зігемунд на турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

Слова нашої тенісистки наводить Великий теніс України.

дуже рада, що змогла довести цей матч до перемоги, нехай і у трьох важких сетах. Але, знаєте, я й не очікувала нічого іншого від Лаури. Вона чудова бійчиня, і я завжди була готова до такої боротьби. Тож я дуже-дуже рада, що змогла пройти далі. І я дуже вдячна всім, хто залишився так пізно, щоб підтримати", – сказала Світоліна.

Еліна поділилася своїм досвідом поєднувати теніс із родинним життям.

намагаюся насолоджуватися кожним моментом: наполегливо працювати на корті, а поза кортом проводити час із родиною, з Гаелем і нашою донькою. Для нас справді особливим є те, що цей рік – останній у його кар'єрі. Це дуже особливий час, і я щаслива бути поруч із ним і разом проходити цей шлях".

У поєдинку третього кола в Індіан-Веллсі Світоліна зіграє проти американки Ешлін Крюгер. Матч відбудеться 9 березня.

Нагадаємо, що напередодні виступів у США Еліна Світоліна прокоментувала свої успіхи на початку сезону.

Індіан-Веллс Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Світоліна не без проблем пробилася до третього кола турніру в Індіан-Веллсі
Світоліна – про успіхи: Це один із найкращих моїх початків сезону
Дві перші ракетки України стартують в Індіан-Веллсі 8 березня: визначився час
Визначилися суперниці Світоліної та Костюк у другому колі турніру в Індіан-Веллсі
На шляху Світоліної знову росіянки: прев'ю престижного турніру в Індіан-Веллсі

Останні новини