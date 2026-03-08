Світоліна – про важку перемогу над Зігемунд: Не очікувала іншого від Лаури

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала важку перемогу над німкенею Лаурою Зігемунд на турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

Слова нашої тенісистки наводить Великий теніс України.

"Я дуже рада, що змогла довести цей матч до перемоги, нехай і у трьох важких сетах. Але, знаєте, я й не очікувала нічого іншого від Лаури. Вона чудова бійчиня, і я завжди була готова до такої боротьби. Тож я дуже-дуже рада, що змогла пройти далі. І я дуже вдячна всім, хто залишився так пізно, щоб підтримати", – сказала Світоліна.

Еліна поділилася своїм досвідом поєднувати теніс із родинним життям.

"Я намагаюся насолоджуватися кожним моментом: наполегливо працювати на корті, а поза кортом проводити час із родиною, з Гаелем і нашою донькою. Для нас справді особливим є те, що цей рік – останній у його кар'єрі. Це дуже особливий час, і я щаслива бути поруч із ним і разом проходити цей шлях".

У поєдинку третього кола в Індіан-Веллсі Світоліна зіграє проти американки Ешлін Крюгер. Матч відбудеться 9 березня.

Нагадаємо, що напередодні виступів у США Еліна Світоліна прокоментувала свої успіхи на початку сезону.