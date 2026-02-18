Світоліна – про перемогу над Бенчич: Задоволена, що повернулася в матч у складній ситуації

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу в матчі третього кола турніру серії WTA 1000 у Дубаї над швейцаркою Беліндою Бенчич.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

е був важкий поєдинок. Я очікувала, що Белінда зіграє дуже добре

Еліна окремо зупинилася на факті, що на корті зустрілися дві матері.

"Звичайно, це особливий момент. У мене величезна повага до всіх мам у турі й у спорті загалом. Думаю, це дуже надихає жінок по всьому світу. Ми продовжуємо рухатися вперед, продовжуємо боротися, і те, що роблять всі мами в спорті, – це дійсно приголомшливо.

Думаю, моя донька ще не спить, тож сьогодні я проведу з нею трохи часу і постараюся трохи розслабитися", – розповіла українська тенісистка.