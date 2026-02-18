Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна – про перемогу над Бенчич: Задоволена, що повернулася в матч у складній ситуації

Станіслав Матусевич — 18 лютого 2026, 18:18
Світоліна – про перемогу над Бенчич: Задоволена, що повернулася в матч у складній ситуації
Еліна Світоліна
btu.org.ua

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу в матчі третього кола турніру серії WTA 1000 у Дубаї над швейцаркою Беліндою Бенчич.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

е був важкий поєдинок. Я очікувала, що Белінда зіграє дуже добре – вона завдає дуже потужних, сильних ударів, тому мені довелося трохи скоригувати свою гру. Я дуже задоволена тим, як діяла і тим, що змогла повернутися в матч у непростій ситуації. Тож приємно здобути таку перемогу", – сказала Світоліна.

Еліна окремо зупинилася на факті, що на корті зустрілися дві матері.

"Звичайно, це особливий момент. У мене величезна повага до всіх мам у турі й у спорті загалом. Думаю, це дуже надихає жінок по всьому світу. Ми продовжуємо рухатися вперед, продовжуємо боротися, і те, що роблять всі мами в спорті, – це дійсно приголомшливо.

Думаю, моя донька ще не спить, тож сьогодні я проведу з нею трохи часу і постараюся трохи розслабитися", – розповіла українська тенісистка.

У чвертьфіналі турніру в Дубаї 18 лютого Світоліна зустрінеться з хорватською "лакі-лузеркою" Антонією Ружич.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Перший чвертьфінал у Дубаї за 7 років: огляд матчу Світоліна – Бенчич
Світоліна виграла поєдинок двох мам і вийшла у чвертьфінал турніру в Дубаї
Світоліна – про перемогу над Бадосою в Дубаї: Сподіваюся, Паула зможе швидко відновитися
Світоліна через відмову суперниці вийшла в третє коло турніру в Дубаї
Визначилася суперниця Світоліної в другому колі турніру в Дубаї

Останні новини